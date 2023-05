Huldiging Feyenoord op Coolsingel komende maandag om 12.00 uur

Mocht Feyenoord zondag voetbalkampioen van Nederland worden, dan is op maandag 15 mei om 12.00 uur de huldiging op het stadhuis aan de Coolsingel, meldt de gemeente. Vanaf 09.00 uur kunnen supporters terecht op de Coolsingel.

Rotterdam verwacht grote drukte. Om alles goed en veilig te laten verlopen worden maatregelen genomen. Feyenoord, de politie, het Rotterdamse vervoerbedrijf RET en de gemeente zijn hier volop mee bezig. Informatie over de huldiging is te lezen op de website van de gemeente Rotterdam.

Mensen wordt aangeraden om wandelend, fietsend of met het openbaar vervoer naar de huldiging te komen. Metroreizigers kunnen uitstappen bij Rotterdam Centraal, Beurs of Blaak. Metrostation Stadhuis is gesloten. Naar verwachting is een deel van het centrum van de stad een aantal uren niet bereikbaar per auto. Mensen moeten rekening houden met omleidingen, afsluitingen en drukte.

Ook zondag wordt drukte verwacht in de stad. Op meerdere plaatsen zijn grote schermen waar mensen de kampioenswedstrijd kunnen volgen. Feyenoord wordt kampioen als het zondag de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles wint of wanneer de concurrentie punten verspeelt.

Met het tijdstip van de huldiging houdt Rotterdam nagenoeg hetzelfde scenario aan als bij de viering van de vorige titel van Feyenoord in 2017, die door naar schatting 150.000 mensen werd bijgewoond. Dat kampioensfeest verliep nagenoeg vlekkeloos. De Rotterdamse politie zet komende zondag en maandag vele honderden mensen in om het feest in goede banen te leiden, zei politiechef Fred Westerbeke van de Eenheid Rotterdam.

Westerbeke beloofde ook dat de politie alert is eventuele antisemitische spreekkoren. “Waar het kan, zullen wij optreden. Als dit soort strafbare feiten worden gepleegd, zullen wij daar vervolg aan geven.” Afgelopen weekend pakte de Amsterdamse politie 154 aanhangers van voetbalclub AZ op wegens het herhaaldelijk scanderen van antisemitische leuzen in aanloop naar de voetbalwedstrijd Ajax-AZ.