Informateur Utrecht: onderzoek coalitie met zeven partijen

In de provincie Utrecht moeten de partijen BBB, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, JA21 en Volt onderzoeken of ze samen een coalitie kunnen vormen. Hier is volgens informateur Anne Lize van der Stoel (VVD) snelheid bij geboden. Eerder liep een poging met BBB en GroenLinks spaak.

Van der Stoel zegt in haar advies dat het mogelijk moet zijn dit onderzoek in een kleine twee weken af te ronden, “als de fracties dit echt willen”. “Snelheid is geboden, nu het kabinet besluiten moet nemen over de grote veranderingen en bewoners behoefte hebben aan duidelijkheid van alle bestuurslagen”, aldus de informateur. Ook moet het College van Gedeputeerde Staten de begroting van 2024 voorbereiden.

Vorige week donderdag maakten BBB en GroenLinks bekend niet samen in een coalitie te willen. De verschillen tussen de partijen waren te groot, zei lijsttrekker van GroenLinks Huib van Essen.

Maandagavond debatteren de Statenleden over het advies van informateur Van der Stoel.