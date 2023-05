Jury’s voor het eerst buitenspel in halve finales songfestival

Mia Nicolai en Dion Cooper zullen dinsdag alles uit de kast moeten halen om het thuispubliek in te pakken. Voor het eerst tellen jurypunten namelijk niet meer mee tijdens de halve finales.

De in totaal twintig finaletickets, tien voor elke halve finale, werden tot nu toe altijd bepaald op basis van de stemmen van het publiek en de landelijke jury’s bestaande uit muziekprofessionals. Beide telden voor de helft mee. De uitslag van de finale blijft wel bepaald worden door publiek en jury’s. Songfestivalbaas Martin Ă–sterdahl wil met de nieuwe regeling meer macht geven aan het publiek, stelde hij in november toen hij de verandering aankondigde.

De generale repetitie van de halve finale, die altijd een dag eerder plaatsheeft, is daardoor minder belangrijk geworden. Dat is namelijk het moment dat de jury’s traditiegetrouw al hun punten uitdelen. Dat blijven ze ook dit jaar doen ondanks dat ze niet meetellen. Alleen in het geval dat er iets misgaat met de publieksstemmen kan organisator EBU besluiten die toch te gebruiken.

Een andere wijziging is dat dit jaar ook landen die niet meedoen aan het songfestival mee mogen bepalen welke act doorgaat. Deze stemmen worden bij elkaar opgeteld en gepresenteerd onder de noemer ‘rest van de wereld’.

Songfestivalcommentator Cornald Maas reageerde eerder met gemengde gevoelens op de nieuwe regels. Volgens hem is het een voordeel dat er nu minder fraude kan worden gepleegd omdat jury’s makkelijk om te kopen zijn. Het nadeel is dat ballads mogelijk minder kans maken. Deze doen het traditiegetrouw altijd goed bij jury’s.

Voor Nederland heeft het nieuwe systeem weinig gevolgen afgaande op de resultaten sinds de invoering van de halve finales. Als het publiek het altijd al voor het zeggen zou hebben gehad in de halve finales zou Waylon de finale in 2018 hebben gemist maar Joan Franka had juist wel doorgegaan in 2012.