Leonie Vestering (PvdD) tijdelijk uit Kamer vanwege gezondheid

Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren legt tijdelijk haar werk als Kamerlid neer vanwege haar gezondheid. Dat doet ze op doktersadvies vanwege “werkomstandigheden”, zegt de politicus op Twitter. De parlementariër verwacht eind augustus weer terug te keren naar de Tweede Kamer.

Eva Akerboom zal Vestering vervangen en het woord voeren op onderwerpen als landbouw, stikstof, zoönosen, dierenrechten, voedsel, natuur en biodiversiteit. Zij heeft al meerdere malen in de Kamer gezeten om in te springen voor collega’s en heeft diverse functies vervuld binnen de partij, waaronder persvoorlichter. Volgens het tijdelijk vertrekkende Kamerlid zijn “dieren en de natuur in uitstekende handen” bij Akerboom.

Op Twitter zegt Vestering dat ze vorig jaar levensbedreigend ziek werd na een infectie met een vleesetende bacterie. “Heel ironisch”, zegt ze als veganist. “Gelukkig herstelde ik hier goed van en het bracht me iets moois: ik weet hierdoor als geen ander hoe belangrijk het is je gezondheid te koesteren.”

Vorig jaar vertrok ook partijleider Esther Ouwehand van de PvdD tijdelijk uit de Kamer. Na vier maanden afwezigheid vanwege gezondheidsproblemen als gevolg van overbelasting keerde ze in februari weer terug.