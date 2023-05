Nog geen uitsluitsel landbouwakkoord, LTO wijst tekst af

Het landbouwakkoord laat voorlopig op zich wachten. Ondanks een ultimatum van boerenlobbyorganisatie LTO, ligt er deze week hoogstwaarschijnlijk zelfs nog geen definitieve tekst van een onderhandelingsakkoord. LTO, een belangrijke partij voor het kabinet om aan tafel te houden, wijst de concepttekst zoals die er nu ligt, wel af. Er is “forse bijsturing” nodig, laat de organisatie weten.

Het overleg van de ‘hoofdtafel’ leverde maandag niet het gehoopte resultaat op. LTO eiste vorige maand dat er deze week uiterlijk uitsluitsel zou komen over de definitieve tekst. Die gewenste duidelijkheid blijft uit, en op 17 mei praten de betrokken organisaties aan de hoofdtafel verder. Volgens LTO moet er op die dag ├ęcht een definitief onderhandelaarsakkoord liggen. Zo’n akkoord wordt dan voorgelegd aan de betrokken achterbannen. En wordt doorgerekend door onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook het ministerie van Landbouw hoopt op 17 mei duidelijkheid te kunnen geven over het akkoord.

LTO schrijft in een verklaring dat “de tekst voor ons onvoldoende wenkend perspectief biedt” voor boeren om te laten doorrekenen. Het concept is dan ook niet rijp om voorgelegd te worden aan de bestuurlijke achterban en later de leden. “De kritiek op het concept werd breder gedeeld door verschillende deelnemers aan tafel”, aldus LTO. Er wordt dan ook een “laatste poging” gedaan om “forse verbeteringen” aan te brengen aan de tekst.

Het rommelt al langer rond het akkoord, vooral op de afspraken over grond, het mestbeleid en het verdienvermogen van boeren. Voor dat laatste thema moeten ketenbedrijven, waaronder supermarkten en veevervoerders, een bijdrage leveren, volgens onder meer het kabinet. LTO noemt als belangrijk punt ook de legalisering van PAS-melders. Zij hadden volgens het oude stikstofbeleid geen vergunning nodig voor (de uitbreiding van) hun onderneming, maar zijn na de belangrijke stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019 wel vergunningsplichtig.

Een akkoord is politiek ook belangrijk, omdat landbouwminister Piet Adema er toekomstperspectief mee wil schetsen voor boeren. De boerensector zal, voornamelijk vanwege de stikstofcrisis, flink moeten veranderen de komende jaren. Bovendien heeft coalitiepartij CDA aangegeven te willen heronderhandelen over de stikstoftekst in het coalitieakkoord. Dat gesprek zal pas worden gevoerd als er duidelijkheid is over het landbouwakkoord.