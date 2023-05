Niet alle Statenleden kunnen op JA21 en Volt stemmen voor Senaat

Bij de Eerste Kamerverkiezingen eind deze maand kunnen niet alle Statenleden een stem uitbrengen op de partijen Volt en JA21. De lijst van Volt is ongeldig verklaard in Friesland, Flevoland en Limburg en op Sint Eustatius en Saba. De Kiesraad wees maandag de kandidatuur van JA21 af voor Groningen, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De BoerBurgerBeweging (BBB) is niet verkiesbaar in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het kiescollege niet-ingezetenen, dat Nederlandse kiezers in het buitenland vertegenwoordigt. De drie partijen hadden ondersteuningsverklaringen nodig, maar dat was niet in orde.

Voor de zetelverdeling in de Eerste Kamer hebben de afwijzingen niet direct gevolgen. BBB, Volt en JA21 hebben geen zetels in de provincies en kiescolleges waar hun lijsten ongeldig zijn verklaard. Maar Statenleden en kiescollegeleden zijn niet verplicht om op hun eigen partij te stemmen, ze mogen steunen wie ze willen. De drie partijen kunnen dus geen strategisch uitgebrachte stemmen krijgen waar ze afgewezen zijn.

In totaal doen zestien partijen mee aan de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Die zijn op 30 mei. De senatoren worden gekozen door de 572 leden van de Provinciale Staten, door negentien vertegenwoordigers van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en door 25 niet-ingezetenen. Elke stem is punten waard, afhankelijk van het aantal inwoners. Een stem in Zuid-Holland is goed voor 692 punten, een stem op Saba levert 4 punten op. In totaal zijn er 178.970 punten te verdelen. Voor een zetel in de Eerste Kamer zijn 2386,27 punten nodig.

De BBB wordt waarschijnlijk de grootste partij in de Eerste Kamer. De beweging staat virtueel op 17 zetels. De VVD volgt met 10 senatoren. Daarna komen GroenLinks (8) en PvdA (7). Samen zouden zij de tweede fractie zijn. Door strategisch stemmen kunnen partijen nog zetels winnen of verliezen.