NOS haalt correspondent Iris de Graaf uit Rusland om veiligheid

NOS-correspondent in Rusland Iris de Graaf wordt teruggehaald naar Nederland. Dat heeft de hoofdredactie van NOS Nieuws besloten. In een verklaring schrijft hoofdredacteur Giselle van Cann dat De Graaf vanwege haar werk op steeds intimiderender wijze wordt bejegend. “Iris zal de ontwikkelingen in Rusland voorlopig vanuit Nederland volgen.”

Van Cann spreekt van een paar recente gebeurtenissen, “waaronder een langdurige ondervraging op de luchthaven van Moskou over het Internationaal Strafhof in Den Haag”. Dit was aanleiding voor de hoofdredactie om een nieuwe afweging te maken over haar veiligheid. “De conclusie is dat de situatie voor Iris – als meest zichtbare Nederlandse correspondent in Moskou – te onberekenbaar is om de risico‚Äôs goed in te schatten.”

Volgens de hoofdredacteur zijn de omstandigheden voor journalisten in Rusland afgelopen tijd snel verslechterd. “Daarnaast werd Iris bij het maken van televisiereportages steeds vaker lastiggevallen door de veiligheidsdiensten.” Geert Groot Koerkamp, ook correspondent voor de NOS in Rusland, blijft vooralsnog wel in het land. Hij zou niet dezelfde problemen ondervinden als De Graaf. “Niettemin monitort de hoofdredactie ook zijn situatie nauwlettend”, schrijft Van Cann.

Vorig jaar keerde De Graaf ook terug naar Nederland, wegens “te onzekere” werkomstandigheden in het land. Dit liet zij destijds zelf weten in een bericht op Twitter.