Politie vindt stoffelijk overschot bewoner in diepvries

De politie heeft een stoffelijk overschot van een man gevonden in een diepvries in een woning aan de Mansholtstraat in Landgraaf. Het gaat volgens de woordvoerder van de politie om de voormalige bewoner van het huis. De huidige bewoner is gehoord maar niet aangehouden, aldus de woordvoerder van de politie naar aanleiding van berichtgeving in De Limburger maandag.

De politie nam een kijkje in de woning na een melding afgelopen zaterdag. Volgens de politie is de vroegere bewoner een natuurlijke dood gestorven en niet via een misdrijf om het leven gekomen.

Volgens de krant zou de huidige bewoner de 82-jarige zoon van de man in de diepvries zijn, maar daarover wil de politie niets zeggen. “We gaan niet in op vragen over de relatie tussen beiden”, aldus de woordvoerder.

Volgens opsporingsbronnen die De Limburger raadpleegde zou de overleden man mogelijk al jaren in de diepvries liggen. “We willen weten hoelang die man daar al lag en waarom”, aldus de woordvoerder van de politie. Daarbij worden meerdere scenario’s onderzocht zoals onder meer mogelijke fraude rond het ouderdomspensioen van de overledene.