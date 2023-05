Politie: zorgen over veiligheidsgevoel Rotterdammers na explosies

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke maakt zich zorgen over het veiligheidsgevoel van de mensen die in zijn politieregio wonen. Dat gevoel dat de stad niet veilig is, wordt veroorzaakt door tientallen incidenten met explosies en beschietingen dit jaar in Rotterdam en omliggende gemeenten. Het aantal is inmiddels opgelopen tot 55.

“Dat is meer dan in heel vorig jaar,” bevestigt Westerbeke in het NPO Radio 1-programma Sven Op 1. “We zetten alles op alles om de angels eruit te halen. We hebben een aantal zaken opgelost en inmiddels 40 verdachten aangehouden.

Veel incidenten zijn volgens de politiechef toe te schrijven aan “gedoe tussen criminelen”. Daarmee doelt hij op ruzies tussen criminelen door bijvoorbeeld verdwenen of gestolen partijen drugs. Sommige van die conflicten lossen zich volgens Westerbeke ook vanzelf op. “Waarschijnlijk hebben de partijen hun geschil dan financieel geschikt.”

De manier waarop aanslagen worden gepleegd, is volgens Westerbeke ook overgeslagen naar de bovenwereld. Heftige familieruzies worden nu soms ook beslecht met een explosief bij deur. “Het is schrikbarend hoe vaak deze methode wordt overgenomen door anderen. Gelukkig vallen er tot nu toe weinig gewonden bij dit geweld”, zegt de politiebaas.

Mensen die weten wat er speelt rondom een reeks explosies in Rotterdam, zijn vorige week door Westerbeke al opgeroepen om zich te melden bij de politie. “Er zijn veel meer mensen die weten wat er gebeurt en wat er aan de hand is. En door je daarin niet te melden maak je je ook medeschuldig aan het feit dat dit doorgaat.”

Het onderzoek naar de vier incidenten binnen een week op de Crooswijkseweg in de wijk Crooswijk eind maart is nog in volle gang. Op de lokale zender Rijnmond zijn vorige week beelden van een verdachte getoond. Dat heeft enkele tips opgeleverd. “Het onderzoek is nog in volle gang en moet nog uitwijzen of de gouden tip er bij zat”, aldus een woordvoerder van de Rotterdamse politie.