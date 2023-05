Rechtbank geeft OM tik op vingers in zaak moordpoging Zeewolde

De rechtbank heeft het Openbaar Ministerie een flinke tik op de vingers gegeven in een zaak over een liquidatiepoging van een man in Zeewolde. Hoofdverdachte in deze zaak is Krystian M., de man die ook verdacht wordt van het aansturen van de moord op Peter R. de Vries.

De rechter was geïrriteerd dat de afgelopen maanden het OM nauwelijks gevorderd is in het onderzoek, onder meer naar de tien telefoons van verdachte M., en ook de opdrachten van de rechtbank niet heeft uitgevoerd. “Voor mijn gevoel zijn we geen steek verder”, zei de rechter tegen de officier van justitie. “Er is vanaf december niets gebeurd. Gemaakte afspraken worden niet nagekomen en op reminders wordt niet gereageerd” somde de rechter op.

De rechtbank gaf het OM maandag de opdracht om binnen twee weken met informatie over de brug te komen. “Wij gaan ervan uit dat dat gebeurt”, zei de rechter stellig in de beveiligde rechtbank op Schiphol.

De officier erkende dat het lang – “te lang” – duurt, maar dat heeft volgens haar met de complexiteit van de onderzoeken te maken. “Er lopen verschillende onderzoeken naast elkaar met verschillende belangen”, aldus de officier. Zo is M. met twee anderen verdachte in de zaak die maandag dient over liquidatiepoging op 5 oktober 2021 in de Kerkstraat in Zeewolde. Het Poolse slachtoffer werd beschoten en raakte ernstig gewond aan zijn been.

M. is ook verdachte in de strafzaak die onder meer gaat over gestolen auto’s die bij misdrijven gebruikt zijn, zoals bij de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019. En de 28-jarige Pool zou de moord op misdaadverslaggever De Vries hebben aangestuurd. Hij zou de vermeende schutter Delano G. en chauffeur Kamil E. instructies hebben gegeven voor en na de moord. De Vries werd op 6 juli 2021 in het centrum van Amsterdam neergeschoten en overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

Tegen de verdachten G. en E. is een levenslange gevangenisstraf geëist, maar vlak voor de rechtbank uitspraak zou doen, kwam nieuwe informatie binnen door verklaringen van een anonieme getuige. Deze getuige, met de codenaam 5089, verklaarde onder meer over de rol van M. De rechtbank heropende daarop het onderzoek. De anonieme getuige 5089 heeft ook in de Zeewolde-zaak belastende verklaringen over M. afgelegd.

De planning momenteel is om de strafzaak eind augustus inhoudelijk te behandelen.