Tbs’er Nijmeegse Pompekliniek ontsnapt tijdens begeleid verlof

Een tbs’er uit de Pompekliniek in Nijmegen is maandag ontsnapt. De man ging ervandoor toen hij tijdens begeleid verlof met zijn begeleider buiten de kliniek was, meldt de Pompestichting.

De organisatie laat weten dat direct 112 is gebeld en dat een speciaal politieteam op zoek is naar de tbs’er. Er zijn geen details over hem bekendgemaakt. De kliniek heeft maandag vanwege de ontsnapping alle verloven ingetrokken.

Vorig jaar november ontsnapte ook een tbs’er uit de Pompekliniek tijdens een begeleid verlof. De 32-jarige man stak toen een 27-jarige vrouw neer. En vorig jaar juni ontsnapten Sherwin W. en Luciano D. uit dezelfde Nijmeegse kliniek. D. werd na negen dagen in Den Haag aangehouden. W. is in februari in Spanje opgepakt.