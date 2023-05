Adema kan aantal dierproeven niet snel afbouwen, onvrede in Kamer

De Tweede Kamer is ontevreden over het nog altijd hoge aantal dierproeven in Nederland, ondanks herhaaldelijk aandringen op afname ervan. Tijdens een debat klinkt de Kamer eensgezind: stimuleer alternatieven en zorg voor jaarlijks minder dierproeven.

Niet alleen de Partij voor de Dieren verzet zich tegen de hoeveelheid dierproeven, ook de VVD, PVV, PvdA en D66 roepen minister Piet Adema (Landbouw) op snel actie te ondernemen. Volgens PVDD-Kamerlid Frank Wassenberg zijn de proeven niet alleen slecht voor dieren, maar ook voor de mens. “De proeven zijn vaak niet te vertalen naar de patiĆ«nt. Het zet de wetenschap eerder op achterstand dan dat het vooruit helpt.” VVD-Kamerlid Erik Haverkort wil naar een ‘nee-tenzij-aanpak’. “Dat vergt durf en meer inzet op innovatie.”

In de Kamer is irritatie dat ondanks vele moties er nog geen verbetering zichtbaar is. “Het is niet acceptabel als we volgend jaar weer hetzelfde debat hebben”, zegt PvdA’er Joris Thijssen. Volgens D66’er Tjeerd de Groot leeft er groot “ongenoegen” in de Kamer over dat het aantal dierproeven nog steeds niet daalt.

Maar minister Adema kan nog geen grote verbetering beloven. “Tot een heel versnelde afbouw komen, zie ik op dit moment niet gebeuren. Ik zou het graag anders willen, maar het is wat het is.” Adema wijst erop dat de Europese Unie eisen stelt aan bijvoorbeeld medicijnonderzoek en dat dierproeven daardoor in feite onvermijdelijk zijn. Ook hij wil het aantal proeven verminderen en er op termijn mee stoppen. “Maar de praktijk is weerbarstiger.” Het kabinet trekt jaarlijks wel ruim 5 miljoen euro uit voor de overgang naar proefdiervrij, zegt de minister. “Maar voorlopig zullen ze nog naast elkaar moeten bestaan.”

Wassenberg zegt afsluitend nog niet het idee te hebben “uit het moeras te zijn, maar we zijn wel op weg om eruit te komen”. Hij noemt het positief dat de Kamer eensgezind is, hoewel het kabinet volgens hem nog “een beetje weifelend” is. De Groot hoopt dat het kabinet zich actiever gaat inzetten om het aantal proeven te verminderen, zodat er een einde komt aan de “vastgeroeste denkwijze” die volgens hem over dierproeven bestaat.

Vorig jaar riepen meer dan twintig academici het kabinet nog op te stoppen met dierproeven in de biomedische wetenschap. Jaarlijks vinden er in Nederland bijna een half miljoen dierproeven plaats.