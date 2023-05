Kamer wil Pieter Duisenberg in college Algemene Rekenkamer

De Tweede Kamer wil dat voormalig VVD-parlementariƫr Pieter Duisenberg toetreedt tot het college van de Algemene Rekenkamer. Hij neemt daar de plek in die is vrijgekomen door het vertrek van zijn partijgenoot Arno Visser begin dit jaar.

De Kamer volgt daarmee de aanbeveling die de Rekenkamer zelf eerder deed. Het is nu aan minister van Binnenlandse Zaken om deze voordracht voor te leggen aan de ministerraad. Daarna zal Duisenberg bij koninklijk besluit worden benoemd tot collegelid.

Duisenberg werd in 2012 Kamerlid voor de VVD. Kort na zijn herverkiezing in 2017 verliet hij de volksvertegenwoordiging om voorzitter te worden van de Vereniging Universiteiten van Nederland. Eerder werkte hij voor onder meer Eneco, Shell en McKinsey.

Visser verliet de Rekenkamer, waarvan hij tevens president was, in januari om voorzitter te worden van lobbyclub Bouwend Nederland. Het college bestaat nu nog uit twee leden, waarnemend president Ewout Irrgang en Barbara Joziasse. Zodra het college weer compleet is, wordt uit hun midden de nieuwe president benoemd.