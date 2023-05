LAKS: zorgen bij scholieren over eindexamens vanwege achterstand

Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) komen signalen binnen over middelbare scholieren die zich zorgen maken over hun eindexamens, die deze week beginnen. “Het is voor het eerst dat we dit zo sterk horen”, laat een woordvoerster desgevraagd weten. Volgens haar heerst er angst onder leerlingen, omdat ze het gevoel hebben dat ze niet voldoende zijn voorbereid als gevolg van het gemiste onderwijs tijdens de coronacrisis en het lerarentekort.

De zorgen komen bij het LAKS binnen via de reguliere telefoonlijn en bij ledenactiviteiten, zegt de woordvoerster. Ze schat dat er al “tientallen” scholieren hun vrees over de aankomende examens hebben geuit.

De eindexamens zijn dit jaar weer zoals voor de coronacrisis. Leerlingen hadden vorig jaar vanwege de lesuitval nog recht op een extra herkansing en ze mochten hun examens spreiden. Het LAKS wilde dat ook voor dit jaar, maar minister Dennis Wiersma van Onderwijs ging hierin niet mee. De minister schreef eerder aan de Tweede Kamer dat door terug te gaan naar de exameneisen van voor corona, leerlingen “zo goed mogelijk voorbereid zijn op de samenleving en de arbeidsmarkt en succesvol zijn in hun vervolgopleiding”.

Het LAKS blijft volgens de woordvoerster ervoor pleiten alsnog extra maatregelen te treffen. Of hierover nog gesprekken gaande zijn, kon ze niet zeggen. “En we proberen scholieren natuurlijk zo goed mogelijk te helpen, bijvoorbeeld door ze te voorzien van alle nodige informatie over hun examens.”

De eindexamens in het voortgezet onderwijs beginnen donderdag. Vorig jaar kwam er een recordaantal van 285.700 klachten binnen bij het LAKS, dat jaarlijks een eindexamenklachtenlijn opent. De woordvoerster zegt te hopen dat het aantal klachten dit jaar meevalt, maar er staan voldoende vrijwilligers klaar om de telefoontjes aan te nemen.