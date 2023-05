Man heeft spijt van in brand steken regenboogvlag Delft

Degene die afgelopen weekend in Delft een regenboogvlag in brand stak, heeft daar spijt van. Hij heeft zich bij de politie gemeld en wil in gesprek met de lhbti-verenging aan de Lange Geer. Hij is bereid de schade te vergoeden, meldt de politie dinsdag. De politie geeft aan te willen bemiddelen tussen de twee betrokken partijen. We hopen dat de partijen er samen uitkomen, aldus een woordvoerder.

De regenboogvlag die in brand is gestoken, is van DWH, een vereniging die een ontmoetingsruimte biedt voor lhbti’ers en zich inzet voor meer rechten en acceptatie. Het bestuur noemde het incident zondag het laatste in een reeks waarbij de vereniging en de leden het “de afgelopen tijd hebben moeten ontgelden. Eerder werden vlaggen gestolen, ruiten ingegooid en leden voor het pand lastiggevallen en bedreigd. Ook in het bredere perspectief van de mishandeling van een Jong&Out-vrijwilliger in Eindhoven en van dragcafémedewerkers in Groningen, merken we een toename in dit soort gebeurtenissen”.