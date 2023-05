Minister noemt vechtpartij bij Turks stembureau onacceptabel

Geweld of intimidatie op een stembureau is “onacceptabel” en “onnederlands”, zegt minister Karien van Gennip (die onder meer over inburgering gaat) naar aanleiding van de vechtpartij in en bij de RAI in Amsterdam op zondag. Op de laatste dag van de Turkse verkiezingen brak een grote vechtpartij uit, waarbij zo’n driehonderd mensen betrokken waren.

“Dat hoort niet thuis in Nederland, in een democratie zoals we dat met elkaar willen zijn”, zegt Van Gennip in het vragenuur over het gevecht bij de RAI, waar Turkse Nederlanders hun stem konden uitbrengen. De vrijheid om te stemmen is belangrijk, maar “dat moet wel geweldloos”. De verkiezingen in Turkije zijn spannend, te meer omdat ze het lot van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bepalen. Die spanningen “worden geĆ«xporteerd naar Nederland”.

Verder kon de bewindsvrouw nog niet veel zeggen over het voorval. De politie doet nog onderzoek, benadrukt ze.