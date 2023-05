Rechtspraak: vorig jaar bijna 1,4 miljoen uitspraken

Rechters deden vorig jaar in bijna 1,4 miljoen zaken uitspraak. Dat staat in het dinsdag gepubliceerde jaarverslag van de rechtspraak. Dat zijn er bijna 60.000 minder dan in het jaar daarvoor.

Vorig jaar zijn er dertig gepensioneerde rechters van 70 jaar en ouder heringetreden als rechter-plaatsvervanger om binnen verschillende rechtsgebieden te helpen met het wegwerken van achterstanden. Vanwege het tekort aan rechters wordt hard gewerkt aan het aantrekken en opleiden van extra rechters. De afgelopen jaren is het aantal opleidingsplekken voor nieuwe rechters uitgebreid. Vorig jaar waren 265 rechters in opleiding.

Dit jaar vraagt de rechtspraak in het jaarverslag extra aandacht voor de vastlopende belastingrechtspraak door grote hoeveelheden zaken op basis van no cure no pay. Minstens 70 procent van de WOZ-zaken is afkomstig van no cure, no pay-bureaus. Zij roepen burgers op bezwaar te maken tegen bijvoorbeeld de vastgestelde WOZ-waarde van hun huis. Het gaat om tienduizenden extra zaken, waardoor de belastingrechtspraak verstopt raakt, met langere doorlooptijden en hogere kosten tot gevolg. Behalve om WOZ-zaken gaat het om zaken over de belasting op personenauto’s (bpm) of tegen verkeersboetes.

Deze zaken verdringen in toenemende mate andere zaken die vanuit maatschappelijk oogpunt van groter belang zijn, stelt voorzitter Henk Naves van de Raad voor de rechtspraak. “De baten voor de burger bij dit soort zaken zijn vaak gering, de kosten voor de samenleving lopen in de miljoenen”, zegt hij. “Er is niets mis met bedrijven die burgers bijstaan bij hun gang naar de rechter. Maar we zien hier een praktijk waarbij de rechtsgang op zichzelf lucratief is.”

Het aantal gepubliceerde uitspraken steeg van 45.100 in 2021 naar 49.800 in 2022, een stijging van 10 procent. Dat versterkt de openbaarheid van rechtspraak.