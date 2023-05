Twee jongeren aangehouden voor explosies in Amsterdam-Zuid

De politie heeft twee jongens van 17 en 19 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij twee explosies afgelopen januari in de Zeilstraat in Amsterdam-Zuid. Vorige week werd ook al een 35-jarige man aangehouden voor de explosies.

Die ontploffingen waren op 22 januari en in de nacht van 23 op 24 januari, bij een horecagelegenheid en een bedrijfspand in de straat. Op zondag 22 januari werd rond 19.00 uur een explosief in de deuropening van een café in de straat gegooid. Op dat moment waren er twee mensen in de zaak, maar niemand raakte gewond.

De nacht daarop, rond 00.40 uur, was het weer raak. Toen ging er een explosief af voor de deur van een bedrijfspand. Dat pand en een toegangsdeur van een aantal woningen en een geparkeerde auto raakten beschadigd, maar ook hier vielen geen gewonden.

Vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde werd het café na de explosies voor een half jaar gesloten op last van burgemeester Femke Halsema.

Volgens de politie kwamen de aangehouden verdachten in beeld door “het intensieve rechercheonderzoek naar de toedracht van de explosies in beide zaken”.