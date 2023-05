Universiteiten vinden soepeler bindend studieadvies slecht plan

Dat de overheid de regels voor studenten wil versoepelen, is volgens de universiteiten een slecht plan. Het kabinet wil dat eerstejaarsstudenten minder punten hoeven te halen om door te kunnen gaan naar het tweede jaar. “Met dit plan zullen veel studenten alsnog uitvallen, maar pas na hun tweede jaar”, stelt koepelorganisatie Universiteiten van Nederland.

Beginnende studenten moeten nu in hun eerste jaar gemiddeld 45 studiepunten halen. Dat wordt vanaf 2025 verlaagd naar maximaal 30 punten. Aan het einde van het tweede jaar komt de ondergrens op maximaal 60 punten te liggen. Dat moet de druk op de studenten verminderen en hun welzijn verbeteren.

Universiteiten van Nederland ziet liever dat de grens per opleiding wordt bepaald. Een bindend studieadvies zorgt er volgens voorzitter Pieter Duisenberg voor “dat studenten met voldoende voorkennis doorstromen in hun studie”. Als ze in het begin al een achterstand oplopen, is de kans klein dat ze die later goedmaken, aldus de koepel. “Het voorstel van de minister zal er daarom toe leiden dat steeds meer studenten vertraging op zullen lopen en langer over hun studie zullen doen. Dat zorgt voor meer stress in latere jaren.”

De Vereniging Hogescholen zegt dat instellingen de ruimte houden om hun eigen keuzes te maken “binnen de speelruimte die de minister biedt”. Volgens voorzitter Maurice Limmen hebben hbo’s in de afgelopen jaren maatregelen genomen om studenten beter te helpen en te begeleiden, en gaan ze daarmee door.