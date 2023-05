Voorzitter kapt FVD’er af na racistische uitspraken in debat

Ondervoorzitter van de Tweede Kamer Roeling Kamminga heeft Gideon van Meijeren tijdens een debat het woord ontnomen, omdat ze de kwalificatie “negroïde primaten” die hij gebruikte voor verdachten van een gewelddadig incident niet acceptabel vond. Van Meijeren weigerde zijn woorden terug te nemen, waarna hij zijn betoog niet mocht afmaken.

Hij deed zijn uitspraken tijdens een plenair debat over racisme en discriminatie binnen de politieorganisatie zelf. Van Meijeren wees op een incident waarbij “een zwerm negroïde mensen een arme weerloze blanke jongen” mishandelden. Na een waarschuwing van Kamminga dat dit soort terminologie niet nodig is, sprak hij vervolgens over “een zwerm negroïde primaten”.

Andere fracties vielen hem inhoudelijk niet aan maar maakten een punt van orde: DENK-leider Farid Azarkan wees daarbij op een regel die inhoudt dat debatteren gebeurt met respect voor elkaar en voor het onderwerp. “Als je hier een groep mensen uitmaakt voor primaten dan gaat dit er ver overheen”, aldus Azarkan. In dat geval moet een Kamerlid volgens hem zijn woorden terugnemen of het woord worden ontnomen. VVD-Kamerlid Ingrid Michon viel hem bij en wees erop dat de kwestie die de FVD’er aansneed, buiten de orde van het debat was en daarom niet relevant. Van Meijeren bleef bij zijn uitspraken en moest het spreekgestoelte verlaten.

Forum voor Democratie-Kamerleden zorgen nogal eens voor ophef op het Binnenhof. Partijleider Thierry Baudet heeft eerder toegegeven daar ook echt op uit te zijn.