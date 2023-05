Amsterdam kijkt of Ajaxvrouwen in stad gehuldigd kunnen worden

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam gaat met Ajaxdirecteur Edwin van der Sar bespreken of het mogelijk is om de Ajaxvrouwen publiekelijk te huldigen in de stad. In een reactie op vragen van D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk over een eventuele huldiging zei Halsema daarover contact te hebben opgenomen met de directeur.

De voetbalsters van Ajax hebben afgelopen zondag voor de eerste keer sinds 2018 het landskampioenschap veroverd. De ploeg van coach Suzanne Bakker verzekerde zich van de titel door in de laatste speelronde met 6-1 te winnen bij PEC Zwolle.

Ajax zelf organiseert een bescheiden huldiging in de kantine van sportcomplex De Toekomst, zo zei Halsema, en aanstaande woensdag zijn de vrouwen van Ajax welkom in haar ambtswoning. Of er ook een publiekelijke huldiging komt, “daar zal ik u met liefde over informeren”, aldus de burgemeester.

Voor de Ajaxvrouwen is het de derde titel uit de clubhistorie, na de eerdere kampioenschappen van 2017 en 2018. Er is niet eerder een publieke huldiging van de vrouwenploeg geweest.