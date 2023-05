Compensatie voor partijen die Gazprom moesten opzeggen

Gemeenten, onderwijsinstellingen en waterschappen die vorig jaar hun gascontract met het voormalige Gazprom Duitsland moesten opzeggen van het kabinet, worden volledig gecompenseerd tot en met de einddatum van hun oorspronkelijke contract. Dat schrijft minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) aan de Tweede Kamer. Er is een bedrag van 74 miljoen euro voor gereserveerd.

Jetten verwacht zo’n tachtig aanvragen binnen te krijgen. Het plan is om eind dit jaar over te gaan tot daadwerkelijke compensatie.

In een van de sanctiepakketten van de Europese Unie tegen Rusland werd afgesproken dat sectoren en organisaties in Nederland hun gascontract met Gazprom voor 10 oktober 2022 moesten opzeggen. Het gaat daarbij onder andere om gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen. Jetten besloot later ontheffingen te verlenen tot 1 april 2023.

Nadat de Duitse tak van Gazprom helemaal werd genationaliseerd, was geen ontheffing meer nodig. Het door Duitsland genationaliseerde bedrijf, dat nu SEFE Energy heet, valt niet meer onder de reikwijdte van de sancties tegen de Russische agressor. De partijen die hun contract al hadden opgezegd, voelden zich echter benadeeld. Zij hadden ondertussen nieuwe en vaak duurdere contracten afgesloten.

Eerder al had Jetten de Kamer laten weten partijen, die een contract tot 31 januari 2023 met het voormalig Gazprom hadden, te compenseren voor de extra kosten die ze tussen 10 oktober en 31 december hadden gemaakt. Nu heeft de minister besloten meer partijen voor deze meerkosten te compenseren. Het gaat om de meerkosten in de periode tussen 10 oktober 2022 en de einddatum van het oorspronkelijke contract.