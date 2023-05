Gemeenten opgelucht over bed-bad-brood, maar balen van onrust

Gemeenten die bed-bad-broodvoorzieningen aanbieden aan vreemdelingen zonder verblijfsvergunning zijn blij dat staatssecretaris Eric van der Burg die zogeheten Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) wil behouden. Wel willen ze op korte termijn met hem in gesprek over de onrust die dinsdag is ontstaan over dit onderwerp.

De Groningse wethouder Manouska Molema (GroenLinks) zegt te balen van die onrust. “Dit is niet goed voor de kwetsbare bewoners van de LVV-voorzieningen, de ngo’s die het uitvoeren, onze gemeentelijke organisatie en onze samenwerking met het Rijk.” Ook in Eindhoven en Amsterdam leidde de gang van zaken tot gefronste wenkbrauwen. “We hopen in het gesprek met de staatssecretaris op korte termijn verdere uitleg te krijgen”, aldus een woordvoerder van de gemeente Eindhoven woensdag. De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks), tevens voorzitter van de commissie Asiel en Migratie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, noemt de gang van zaken merkwaardig, “maar daar zullen we van de staatssecretaris in een volgend overleg vast opheldering over krijgen”.

De gemeente Rotterdam vindt het “niet meer dan redelijk dat het kabinet is teruggekomen op het besluit om geen middelen toe te kennen voor de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV)”, aldus een woordvoerder. “De wijze waarop dit is verlopen heeft ons zeer verbaasd”, voegt ze daaraan toe. Volgens de gemeente Rotterdam draagt de LVV bij aan de aanpak van zorg- en veiligheidsproblematiek als het gaat om deze vluchtelingen. “We gaan ervan uit dat we alsnog tot goede afspraken zullen komen over een landelijk dekkend netwerk met bijbehorende structurele én dekkende financiering.”

Dinsdag ontstond verwarring over de LVV, een pilot met bed-bad-broodvoorzieningen voor mensen zonder verblijfsvergunning in vijf gemeenten. Van der Burg zou die regeling vanaf volgend jaar willen schrappen als bezuinigingsmaatregel, liet zijn woordvoerder toen weten. Dat schoot de betrokken gemeenten en coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie in het verkeerde keelgat, onder meer omdat zij er niet van tevoren over waren geïnformeerd.

Woensdag stelde Van der Burg in een debat in de Tweede Kamer echter dat er nooit sprake is geweest van het stopzetten van de bed-bad-broodvoorziening. Wel wil hij dat de LVV altijd gericht moet zijn op de terugkeer van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning. Volgens hem hebben gemeenten daar veel moeite mee.