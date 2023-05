Grote brand in pand Bleiswijk, veel rook komt vrij

In een pand aan de Anjerweg in Bleiswijk is woensdagavond een grote brand uitgebroken. Het gaat om een opslagloods voor onder meer caravans. Er komt veel rook vrij die zichtbaar is in de wijde omgeving, is te zien op beelden op sociale media. Er is een NL-Alert uitgestuurd.

Omwonenden die last hebben van de rook krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Rijkswaterstaat meldt dat de rookwolken van de brand goed te zien zijn op de A12. “Blijf daarom goed op de weg letten en wees extra alert.”

Er zijn veel hulpdiensten opgeroepen. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldt dat er uitdagingen zijn bij het verkrijgen van voldoende bluswater. Daarom is een grootschalig watertransportsysteem onderweg naar het pand dat in brand staat. De veiligheidsregio zegt voornamelijk te focussen op voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt.