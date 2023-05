Halsema: preventieve maatregelen tegen explosies ingewikkeld

Het is ingewikkeld om preventieve maatregelen te nemen tegen de grote hoeveelheid explosies in Amsterdam. Er is namelijk geen duidelijk patroon te ontdekken: de explosies vinden door de hele stad plaats. Dat zei burgemeester Femke Halsema woensdag in de gemeenteraad.

In het algemeen is het volstrekt onvoorspelbaar waar een explosie plaats zal vinden, omdat er niet bepaalde hotspots zijn, aldus Halsema. Wel wordt in buurten waar de ontploffingen zich vaker voordoen korte tijd vaker gepatrouilleerd. Ook worden er reactieve maatregelen genomen zoals het instellen van cameratoezicht of het sluiten van panden.

Dinsdag beantwoordde de burgemeester al schriftelijke vragen van VVD-raadslid Claire Martens over de explosies. Daaruit bleek dat er in de eerste vier maanden van dit jaar 42 explosies zijn geweest. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 24. In heel 2022 waren er 100 explosies in de hoofdstad. Als het tempo van de ontploffingen tot nu toe doorzet, komt het totale aantal dit jaar hoger uit, zei Halsema.

De laatste tijd heeft ook Rotterdam te maken met excessief geweld. Zo waren er in de eerste vier maanden van dit jaar 37 explosies en 17 beschietingen. Dat is meer dan in heel vorig jaar. Burgemeester Ahmed Aboutaleb kondigde vorige week aan dat er Rotterdamse wijken waar de afgelopen tijd veel ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden waren, preventief gefouilleerd gaat worden. “Anders dan in Rotterdam vechten wij al een groot aantal jaren tegen dit gruwelijke fenomeen”, aldus de Amsterdamse burgemeester Halsema.

Uit eerdere rapportages van de zogeheten taskforce Geweld en Intimidatie Tegen Ondernemers blijkt dat Amsterdamse ondernemers die de dupe waren van een handgranaat voor de deur of een beschieting in de meeste gevallen – direct of indirect – een link hebben met criminele netwerken. Maar dat geldt over het algemeen niet voor alle explosies in de stad, klonk het woensdag in de raad.