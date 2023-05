Koepel: nog nooit zoveel vrijwilligers bij laatste levensfase

Het aantal vrijwilligers dat mensen helpt tijdens de laatste fase van hun leven is vorig jaar gestegen. Volgens de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ Nederland) stonden iets meer dan 13.000 vrijwilligers deze mensen en hun naasten bij. Dit zijn er ruim vijfhonderd meer dan het jaar daarvoor (ongeveer 4 procent).

De woordvoerster van VPTZ Nederland zegt dat de palliatieve terminale zorg geliefd is en blijft onder vrijwilligers. Zij zetten zich volgens haar graag in voor mensen in de laatste levensfase omdat deze situatie hen raakt en ze dicht bij mensen willen staan die nog maar dagen, weken of maanden te leven hebben. “Vrijwilligers geven ook steun aan naasten, zodat de mantelzorger even wat rust heeft.”

Het aantal organisaties met een vrijwilligerstekort is vorig jaar gedaald van 32 procent naar 15 procent, stelt de vereniging. Iets minder mensen leverden in 2021 onbetaalde hulp omdat zij bijvoorbeeld zelf bij een groep hoorden die kwetsbaar is voor corona. Nieuwe vrijwilligers melden zich volgens de woordvoerster weer aan nu de pandemie officieel voorbij is.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde in oktober dat het aantal Nederlanders dat vrijwilligerswerk doet, daalde in 2021. Dat jaar was iets minder dan 39 procent van de Nederlanders vrijwilliger. Relatief gezien doen de meeste mensen vrijwilligerswerk op sportverenigingen, in de zorg of op scholen.

De afgelopen twintig jaar is het aantal vrijwilligers bij VPTZ Nederland bijna verdrievoudigd, meldt directeur Carla Aalderink in het jaarrapport over 2022. “Met alle uitdagingen waar we als maatschappij de komende jaren voor staan, zoals de dubbele vergrijzing en de toenemende personeelstekorten, wordt de inzet van vrijwilligers en het grote belang van maatschappelijke initiatieven nog veel groter. We zijn dan ook blij dat het aantal organisaties dat een tekort aan vrijwilligers ervaart, dit jaar flink is afgenomen.”

Mark Molenaar van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) ziet dat het aantal vrijwilligers in onder meer de zorg is gestegen sinds de daling in 2021. “Maar er zijn nog steeds meer vrijwilligers nodig. Door de vergrijzing is de zorgvraag groter dan het aanbod. Vrijwilligers kunnen de aandacht geven die zorgmedewerkers willen geven, maar minimaal tijd voor hebben.”