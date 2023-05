Lula tegen Rutte: tijd voor diplomatie in Oekraïne

De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft tijdens een ontmoeting met premier Mark Rutte benadrukt dat de oorlog in Oekraïne moet stoppen. “Ik geloof dat het nu tijd is voor diplomatie. Het is geen tijd voor oorlog.”

Lula zei een speciale gezant naar de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te hebben gestuurd om te horen wat er nodig is om over vrede te gaan praten. Brazilië hoopt een middenweg te vinden naar vrede, zei de president op een gezamenlijke persconferentie.

Rutte heeft in het gesprek uitgelegd dat de veiligheid en vrijheid van Europa op het spel komen te staan als Rusland zou winnen in Oekraïne. Als we geen wapens hadden gestuurd, was Kyiv in de eerste dagen al gevallen, zei de premier. Nederland zal Oekraïne blijven steunen.

Brazilië gaat door met de zoektocht naar vrede, liet Lula weten. Hij zal het onderwerp volgende week ook ter sprake brengen tijdens een top van de G7 in de Japanse hoofdstad Tokio. Brazilië heeft de inval van Rusland in Oekraïne wel veroordeeld, maar doet niet mee aan sancties tegen Rusland.

Vorige maand tijdens een bezoek aan China, zei Lula dat de Verenigde Staten moeten ophouden met de oorlog in Oekraïne “aan te moedigen”. Ook zou de Europese Unie moeten beginnen te praten over vrede”, verklaarde Lula toen tegen de pers.

Premier Rutte brengt met een handelsdelegatie een driedaags bezoek aan Brazilië. Hij zei dat het belangrijk is dat het grootste land van Zuid-Amerika terug is op het wereldtoneel. De linkse Lula versloeg eind vorig jaar de zeer rechtse Jair Bolsonaro.

Naast Oekraïne spraken Rutte en Lula in de hoofdstad Brasilia over onder meer samenwerking op het gebied van waterstof. Lula zei daar grote plannen voor te hebben. Ook kwam de ontbossing in de Amazone aan de orde. Die gaat ook onder Lula nog door. Het is cruciaal dat die stopt, zei Rutte.

Woensdag is de laatste dag van het bezoek. De economische missie is dan in Fortaleza in het noordoosten van het land. Daar staat onder meer een havenbezoek gepland en een gesprek met vertegenwoordigers van het Nederlandse en Braziliaanse bedrijfsleven.