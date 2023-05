Man (24) aangehouden voor brand in appartementencomplex Den Haag

Een 24-jarige man uit Den Haag is dinsdag aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij brandstichting, meldt de politie woensdag. De brand was in de nacht van 18 op 19 april in het trappenhuis van een appartementencomplex aan de Prinsegracht in het centrum van Den Haag. Er raakten vijf mensen gewond.

Twee van hen sprongen uit het raam en raakten ernstig gewond. Drie anderen ademden rook in en werden behandeld door ambulancepersoneel.

De verdachte kwam in beeld bij een onderzoek naar de toedracht van de brand. De man zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.