Minister houdt vast aan huidige covid-regeling zorgpersoneel

Het kabinet ziet geen reden om de compensatieregeling voor zorgpersoneel met langdurige covid aan te passen. Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) zei in de Tweede Kamer ernaar te streven de vergoeding van 15.000 euro nog dit jaar uit te betalen. Ze gaat nog wel nadenken of het bedrag iets hoger moet worden om de hoge inflatie te corrigeren.

Het geld is bestemd voor zorgpersoneel dat in de eerste golf van corona langdurige covid heeft opgelopen. Er komt alleen voor deze groep een regeling omdat zij veelvuldig en intensief contact had met corona-patiĆ«nten, zei Helder. Het risico dat zij liepen was “significant groter” dan andere mensen die doorwerkten.

Een deel van de oppositie vindt de regeling onvoldoende, net als de vakbond FNV. Volgens PvdA’er Julian Bushoff zou het bedrag hoger moeten zijn en zouden er meer beroepsgroepen voor in aanmerking moeten komen. Coalitiepartijen VVD en D66 zijn tevreden, maar vinden wel dat er vaart moet worden gemaakt met de uitvoering van de “complexe regeling”.

De eerste golf was “zeer uniek”, zegt Helder. Er was nog weinig bekend over het virus en er was een gebrek aan beschermingsmiddelen. Het kabinet voelt volgens de minister een “morele verplichting” om het zorgpersoneel dat in deze periode ziek is geworden te helpen. Helder hoopt dat vanaf september de compensatie kan worden aangevraagd.