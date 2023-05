Minister: uitstel gratis kinderopvang verandert plannen niet

De plannen van het kabinet voor een nieuw kinderopvangsysteem, zullen niet veranderen nu de stelselherziening met twee jaar is vertraagd. Dat ‘bijna gratis kinderopvang’ pas per 2027 wordt ingevoerd, leidt ook niet tot uitstel, drukte minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) bezorgde Kamerleden op het hart.

De bewindsvrouw is niet van plan opnieuw te beginnen met het ontwerp van een nieuw stelsel. Haar benadering hiervoor is ambitieus: strikt genomen wil ze het stelsel niet eens verbouwen, maar vanaf de grond opnieuw opbouwen. Dat idee blijft staan. “We gaan nu niet naar de tekentafel”, aldus Van Gennip in debat met een uiterst kritische Tweede Kamer. Die plannen kunnen wel worden bijgestuurd als blijkt dat problemen worden verwacht in de uitvoering. Hier wordt momenteel onderzoek naar gedaan. De resultaten hiervan worden voor de zomer verwacht.

Van Gennip zei in het debat dat ze niet op die analyse wilde wachten met het besluit om uit te stellen, omdat ze vanuit de uitvoerders en de sector zelf signalen kreeg dat de invoering per 2025 te vroeg zou komen vanwege de grote personeelstekorten.

Verschillende oppositiepartijen spreken wel van een bezuiniging. Enkele maanden geleden stond de bewindsvrouw er immers nog op de eerdere planning aan te houden. Maar Van Gennip weerspreekt dat. “Ja, het levert de schatkist ook wat op”, erkent zij, maar het ging in eerste instantie om een “inhoudelijk besluit”. De miljardenmeevaller die het uitstel oplevert, is bovendien niet structureel, benadrukt Van Gennip.

De Tweede Kamer had ook zorgen dat uitstel tot afstel leidt. Uit ambtelijke stukken bleek dat het ministerie van Sociale Zaken het afzien van de stelselherziening als bezuinigingsoptie had geopperd. Dat betekent niet dat dit politiek op tafel ligt, aldus Van Gennip.

De minister zei tegenover de Kamer dat ze er dus voor wil zorgen dat invoering per 2027 wel gaat lukken. Volgens de Kamer moet het kabinet daarvoor veel meer doen. Zo moeten de flinke personeelstekorten snel worden opgelost en moeten er meer locaties komen voor kinderopvang.