OM eist 7 jaar celstraf voor fatale woningbrand Hilversum

Bij de rechtbank in Utrecht heeft de officier van justitie woensdag gevangenisstraffen van zeven jaar geëist tegen twee Hilversummers van 21 en 23 jaar. De mannen zouden bijna twee jaar geleden betrokken zijn geweest bij een woningbrand in hun woonplaats, waarbij de bewoners Vanessa Vos (48) en haar partner Marco Witkamp (49) om het leven kwamen.

De fatale brand had plaats in de vroege ochtend van 28 mei 2021. Op beelden – de slachtoffers hadden vanwege eerdere incidenten camera’s aan hun huis gehangen – is te zien dat een man brandbare vloeistof door de brievenbus van de woning naar binnen spuit en die even later aansteekt. Mede als gevolg van een enorme steekvlam grijpt het vuur vervolgens razendsnel om zich heen. De slapende bewoners werden overvallen door de brand en waren kansloos. Witkamp wist het alarmnummer nog te bellen, maar hulp kwam te laat. De vrouw overleed enkele uren na de brand, hij een dag later.

Dinsdag eiste het OM al twee jaar celstraf en jeugd-tbs tegen een destijds 17-jarige verdachte. Hij wordt gezien als degene die de brand feitelijk stichtte. El B. en Al H. zouden hem hebben geholpen, onder meer door hem naar de woning aan het Lutherhof in Hilversum te rijden en de aanschaf van de benzine te betalen. Alle drie de verdachten ontkennen de rol die het OM hen toebedeelt.

Volgens de aanklager is er echter geen twijfel over het aandeel van het drietal. In een videopresentatie liet hij – ondersteund met beelden van bewakingscamera’s – zien hoe de auto van El B. die avond naar de woning van de slachtoffers is gereden, inclusief een stop bij een tankstation om een flesje te vullen met benzine. Volgens het OM wordt het bewijs ondersteund met verklaringen, telecomgegevens en telefoontaps. “De rol van deze verdachten staat wat het OM betreft onomstotelijk vast”, zei de officier van justitie.

De twee slachtoffers woonden al jarenlang in de woning, maar hadden steeds vaker te maken met pesterijen. Zo werd hun huis bekogeld met eieren en stenen en legde iemand een dode rat voor de voordeur. Volgens de officier van justitie waren er ruzies met verschillende buren en lijkt vergelding het motief, “ook al was het nooit de bedoeling dat mensen om het leven zouden komen”. De vermeende opdrachtgever is tot nu toe niet gevonden.

Donderdag voeren de advocaten het woord. De uitspraak is 12 juni.