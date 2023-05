Politie bevestigt explosie bij restaurant in Purmerend maandag

Bij een restaurant aan de Koemarkt in Purmerend is maandagochtend rond 05.00 uur vuurwerk ontploft, waardoor er kort brand woedde. De politie meldde maandag al dat bij het incident mogelijk “een harde knal” was gehoord. Woensdag kon een woordvoerder bevestigen dat er daadwerkelijk een ontploffing plaatsvond en dat het om vuurwerk ging.

De politie onderzoekt of de ontploffing te maken heeft met recente explosies en schietpartijen in de gemeente. Bij de explosie en brand maandag werd de voordeur van het restaurant beschadigd en zijn enkele terrasstoelen afgebrand. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. “We houden er serieus rekening mee dat het opzet was”, zegt een woordvoerder van de politie.

Vorige maand vonden soortgelijke incidenten plaats in de gemeente Purmerend. Meerdere huizen in de stad en het dorp Middenbeemster zijn doelwit geweest van explosies of schietpartijen vanwege een crimineel conflict. De politie heeft drie weken geleden twee verdachten aangehouden wegens het geweld. Het gaat om een 20-jarige man uit Purmerend en een man van 21 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kon niet zeggen of de mannen nog vastzitten.