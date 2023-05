Strafproces over doodschieten stagiair buurthuis Amsterdam begint

De rechtbank in Amsterdam begint woensdag aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak die gaat over de vergismoord op de 17-jarige stagiair Mohammed Bouchikhi in een buurthuis in de Amsterdamse wijk Wittenburg. De verdachten van de dodelijke schietpartij zijn Randall D. (41) en Emylio G. (30).

De volstrekt onschuldige Bouchikhi kwam in januari 2018 om het leven toen twee gewapende mannen het buurthuis binnendrongen en de stagiair aanzagen voor iemand anders. De jonge Amsterdammer lag op zijn buik om zich te beschermen tegen het geweld, toen een van de schutters met een kalasjnikov het vuur op hem opende. Bij de schietpartij raakten twee anderen gewond.

De dood van Bouchikhi had grote impact op de wijkbewoners. Honderden mensen liepen daags na zijn dood mee in een stille tocht. Ze waren geschokt, ook omdat de kogelregen zich had voorgedaan in een buurthuis voor de ogen van veel kinderen. Er is een gedenksteen gemaakt voor de jongen, in de gevel van het pand.

D. werd in de zomer van 2021 opgepakt op Curaçao. Tijdens het zevendaagse strafproces staat D. behalve voor de dodelijke schietpartij in de wijk Wittenburg ook terecht voor de liquidatie van crimineel Lucas Boom in juni 2015. Dat gebeurde naast een schoolplein in Zaandam, nadat het slachtoffer zijn zoontje naar school had gebracht.

G. en D. staan daarnaast terecht voor de moord op de 24-jarige honkballer Siegmar Flaneur aan het Leerdamhof in Amsterdam-Zuidoost in februari 2015. G. zit al een gevangenisstraf uit van zestien jaar voor een poging tot liquidatie in 2018.

Het Openbaar Ministerie komt dinsdag 16 mei met de strafeisen in de drie zaken, daarna gaat de strafzaak nog door tot en met 26 mei. De uitspraak staat gepland op 4 augustus.