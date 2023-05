Tweede Kamer wil opheldering over bed-bad-brood-regeling

Vrijwel de hele Tweede Kamer, ook de coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie, wil opheldering over de bed-bad-brood-regeling voor mensen zonder verblijfsvergunning. Er zijn net zo veel vragen over het plotselinge schrappen van de regeling, zonder dat de Kamer daarover was geïnformeerd, als over het bericht van dinsdagavond laat van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) dat de regeling toch blijft bestaan en wordt uitgebreid tot een landelijk dekkend netwerk.

Het intrekken heeft “heel veel stress veroorzaakt bij betrokken partijen”, stelde onder meer D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt in een debat over asielzaken. Ze hoorde pas van het schrappen van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), zoals de regeling officieel heeft, toen ze boze lokale bestuurders aan de lijn kreeg. “Ik was echt verbaasd.” Ook Don Ceder van de ChristenUnie vindt het “niet kunnen” dat de Kamer het schrappen van de regeling “in de krant moest lezen”.

Ook het CDA wil weten hoe het zit. VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans hecht minder waarde aan ‘waarheidsvinding’, maar benadrukte dat in het regeerakkoord is afgesproken dat de voorziening blijft, maar ook dat daarbij staat dat deze moet zijn gericht op terugkeer.

GroenLinks wil weten of er sprake is van een “politiek spelletje dat over de rug van kwetsbare mensen wordt gespeeld, zei Suzanne Kröger. Ze is “verbijsterd” over wat er zich de afgelopen 24 uur heeft afgespeeld. Ze wil weten of de ministerraad zich over het besluit heeft gebogen om de voorziening te schrappen en of er overleg over is geweest met de minister van Financiën.

Ook de andere oppositiepartijen willen opheldering.