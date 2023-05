VVD en D66 onder vuur aan om vertraagde bijna gratis kinderopvang

Coalitiepartijen VVD en D66 krijgen het zwaar te verduren tijdens een debat over de kinderopvang. Oppositiepartijen vinden dat D66 uitstel van de stelselherziening, die tot ‘bijna gratis’ kinderopvang moet leiden, heeft laten gebeuren. Dat de VVD ondanks onzekerheden in de uitvoering vindt dat alleen kinderen van werkende ouders vrijwel gratis mogen worden opvangen, is veel oppositiepartijen ook tegen het zere been.

D66 voerde juist campagne met het thema gratis kinderopvang. De partij wil graag van toeslagen af, zoals de kinderopvangtoeslag. Kamerlid Fonda Sahla van D66 baalt dan ook van het uitstel. Dat komt volgens haar vooral door het grote tekort aan arbeidskrachten in de sector.

Het nieuwe stelsel zou in 2025 worden ingevoerd, maar dat is verplaatst naar 2027. Oppositiepartijen zien vooral een bezuinigingsmaatregel. “D66 is niet alleen het plan kwijt, maar ook de poen”, zegt DENK-Kamerlid Stephan van Baarle. Hij snapt niet dat D66 “zich zo de kaas van het brood laat eten door de VVD”.

“Het begint een beetje een cynisch geheel te worden”, volgens SP’er Peter Kwint. Hij wijst erop dat D66 enkele maanden geleden invoering per 2025 juist zeer belangrijk vond. Nu is de stelselherziening uitgesteld, en de socialist vreest dat deze op de lange baan wordt geschoven. “En de bezuiniging is ook al ingeboekt. Wat is er in de afgelopen maanden gebeurd? Er is in elk geval geen nieuw stelsel gebouwd!”

Ook PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann was fel richting D66. “Ik vraag me echt af waar รบ was toen wij aan het strijden waren voor hogere lonen in de sector, voor betere contracten, om de sector aantrekkelijker te maken”, zei ze tegen Sahla. GroenLinkser Tom van der Lee viel haar bij, en vraagt zich af hoe D66 uitstel kan accepteren.

De linkse partijen zijn ook niet te spreken over de houding van de VVD in het debat. Die partij legt zich te snel neer bij het uitstel, vindt SP’er Kwint. De miljardenbezuiniging “die het kabinet al vrij comfortabel in de voorjaarsnota heeft opgeschreven” moet niet in de weg zitten als uitstel mogelijk voorkomen kan worden.

VVD-Kamerlid Jacqueline van den Hil hamerde in het debat ook op de arbeidseis, tot ergernis van oppositiepartijen. Van den Hil kan het “principieel niet opbrengen om niet-werkende ouders toegang te verschaffen tot gesubsidieerde kinderopvang als dit betekent dat onze agenten, docenten en verpleegkundigen op een wachtlijst komen te staan.” Volgens linkse partijen maakt de arbeidseis het nieuwe stelsel alleen maar ingewikkelder en lastiger uit te voeren.