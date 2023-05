Zoektocht naar wie 22 vermoorde vrouwen zijn, 9 Nederlandse zaken

De Nederlandse, Duitse en Belgische politie zijn samen met Interpol een campagne gestart om de identiteit te achterhalen van 22 meisjes en vrouwen die vermoedelijk zijn vermoord en vervolgens achtergelaten in een van de drie landen. De meeste zaken spelen zich af tussen 1990 en 2010, maar de meest recente is een Belgische zaak uit 2019. Op de lijst van slachtoffers staan negen Nederlandse zaken.

Voor de lancering van de campagne genaamd Identify Me hebben bekende vrouwen uit de deelnemende landen een gezamenlijke, meertalige video opgenomen waarin ze het publiek oproepen namen en informatie door te geven over de vermoorde vrouwen. Voor Nederland doen zangeres S10 en actrice Carice van Houten mee.

Volgens de politie staat in vrijwel alle zaken vast dat de slachtoffers door geweld om het leven zijn gekomen. “Wie ze zijn, waar ze vandaan komen en waarom ze zijn achtergelaten in Duitsland, België en Nederland is onbekend”, aldus de politie.

Sinds woensdag staat op interpol.int/im een overzicht van alle zaken, waaronder de negen Nederlandse. Voor elke zaak is een overzicht gemaakt van de beschikbare informatie. Ook staan er op de lijst gezichtsreconstructies, video’s en foto’s van sieraden en kledingstukken van de vermoorde vrouwen. Daarnaast zijn alle aanknopingspunten, zoals de geschatte leeftijd, haarkleur, kleur ogen en andere lichaamskenmerken, in kaart gebracht. In samenwerking met het televisieprogramma Opsporing Verzocht is voor elke zaak een opsporingsvideo gemaakt die online gedeeld kan worden.

De negen Nederlandse zaken betreffen onder meer het heulmeisje en het meisje van Teteringen. “Elk van de tweeëntwintig zaken is tragisch en hartverscheurend”, zeggen initiatiefnemers Carina van Leeuwen en Martin de Wit van de Nederlandse politie. “De slachtoffers zijn vaak met veel geweld om het leven gebracht. Van sommigen weten we dat ze in de periode voor hun overlijden zijn mishandeld of uitgehongerd.”

Volgens de politie is het mede omdat de vrouwen vermoedelijk afkomstig zijn uit andere landen dan waar ze zijn aangetroffen nooit gelukt hun identiteit te achterhalen. Mogelijk zijn ze hier bewust achtergelaten om het politieonderzoek te frustreren, denkt de politie. De slachtoffers zijn begraven in naamloze graven. “Maar er moeten op de wereld mensen zijn die de slachtoffers, veelal jonge vrouwen en meisjes, missen. Familieleden, vrienden of andere bekenden”, zegt Van Leeuwen.