Aantal edelherten in Oostvaardersplassen na jaren op niveau

Staatsbosbeheer heeft het aantal edelherten dat in de Oostvaardersplassen in Flevoland mag rondlopen eindelijk op het gewenste niveau. In het natuurgebied liepen veel te veel herten. Staatsbosbeheer is vijf jaar bezig geweest om het aantal dieren terug te brengen naar vijfhonderd, zoals in 2018 was afgesproken in het managementplan voor het Europese vogelreservaat. Er lopen op dit moment ook niet meer dan de afgesproken zeshonderd heckrunderen en konikpaarden rond, aldus de dienst.

Vorig najaar kreeg Staatsbosbeheer toestemming om extra maatregelen te nemen om tot aan 1 mei van dit jaar 1800 edelherten te kunnen afschieten. Dat was nodig, omdat het elke winter niet lukte om het aantal edelherten drastisch genoeg te verminderen. Er kwamen meer beheerders, die zich in het landschap konden verschuilen en er werd langer geschoten. Oorspronkelijk was het de bedoeling om helemaal niet in te grijpen in het wild in het Flevolandse natuurgebied, maar in 2017 bleek dat toch nodig. Er was te weinig voedsel voor te veel dieren in het gebied en dat leidde tot grote protesten.

Staatsbosbeheer is volgens een woordvoerster tevreden dat het nu is gelukt om het aantal grote grazers terug te brengen tot maximaal 1100. “Hoewel het doden van dieren nooit leuk is, is het fijn dat onze grote inspanningen resultaat hebben gehad want het was nodig.” Door te grote groepen grazers kon de natuur in het gebied zich onvoldoende tot een vogelreservaat ontwikkelen. Er worden nu veel nieuwe bomen en struiken aangeplant en er worden visvriendelijke maatregelen genomen, aangezien bijvoorbeeld lepelaars en reigers graag vis eten.

De dienst gaat de Oostvaardersplassen nu beheren zoals elk ander natuurgebied in het land. Dat betekent dat er wel geschoten wordt als het nodig is, maar niet meer in zulke grote aantallen als tot nu toe. Voor groepen konikpaarden worden andere gebieden in Europa gezocht en sommige dieren gaan naar de slacht. Het vlees van een deel van de geschoten edelherten is voor consumenten te koop. Andere dode dieren blijven in het gebied liggen als voedsel voor aaseters zoals raven en zeearenden.