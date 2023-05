De Jonge wil einde maken aan dubieuze grondhandel

Minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) werkt samen met de ministers van Financiën en voor Rechtsbescherming aan een “adequaat antwoord” op de vraag hoe dubieuze grondhandel kan worden aangepakt. Het gaat daarbij om handel in landbouwgrond, waarbij akkers worden opgeknipt en als kleinere bouwpercelen worden verkocht. De bestemming verandert echter veelal niet, waardoor kopers een kat in de zak hebben gekocht. “Dat deugt natuurlijk niet”, zei De Jonge in een debat met de Tweede Kamer.

De VVD wil deze “speculatieve handel in vruchtbare landbouwgrond verbieden”, zei Fahid Minhas. Ook D66 heeft er grote moeite mee. “Er worden nog steeds grote landbouwkavels opgeknipt en als waardeloze bouwkavels doorverkocht. Deze vorm van misleiding is ons een doorn in het oog”, aldus Faissal Boulakjar.

D66 heeft er al twee jaar geleden aandacht voor gevraagd, maar kreeg toen als reactie “dat het wel meeviel”, bracht Boulakjar in herinnering. Het valt echter niet mee en “het is nog steeds aan de orde van de dag.” Het is volgens het D66-Kamerlid goed dat de minister deze grondhandel “ferm afkeurt”, maar wil dat het kabinet dit probleem met spoed aanpakt.

Het is een “onfrisse praktijk” en een “ongewenste ontwikkeling”, maar ook ingewikkeld om ertegen op te treden, benadrukte De Jonge. “Het ‘gewoon’ verbieden zoals de VVD voorstelt, is niet zo makkelijk.”

Het ministerie van Financiën bekijkt, vanuit zijn verantwoordelijk voor financieel toezicht, of sprake is van misleiding. Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid bekijkt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) naar de rol van notarissen. De notaris begeleidt transacties en zorgt dat deze geldig worden gemaakt. Zij hebben ook een rol om potentiële kopers te wijzen op eventuele risico’s van een aankoop. RTL Nieuws, die de dubieuze grondhandel heeft onderzocht, meldde in april dat notarissen de regels bij de verkoop van landbouwgrond aan particulieren stelselmatig negeren.

De Jonge zelf kijkt er zelf vanuit gebiedsontwikkeling naar. Stel dat landbouwgrond in handen komt van veel verschillende eigenaars, dan wordt het lastig om er eventueel een woonwijk op te ontwikkelen, erkende hij in het debat.

Voor de zomer komen de drie ministeries met een Kamerbrief, waarin zal worden beschreven hoe dubieuze grondhandel kan worden aangepakt, zegde de minister toe.