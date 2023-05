Bij een woning in Amersfoort is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief afgegaan. De ontploffing gebeurde rond 03.45 uur aan de Vuursteenberg in deze Utrechtse plaats. Volgens de politie raakte niemand gewond door het incident.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.