Hof Den Bosch gewraakt in grote Brabantse drugszaak Martien R.

Het hof in de grote Brabantse drugszaak rond hoofdverdachte Martien R. is donderdag gewraakt. Volgens de advocaat van R. Jan-Hein Kuijpers heeft het hof de schijn van vooringenomenheid gewekt door afgelopen najaar al een beslissing te nemen over het verhoor van een getuige, maar deze niet met de verdediging te delen. Daarom willen de advocaten niet door met deze rechters.

Het gaat om de beslissing om via videoverbinding een van de agenten te verhoren. De advocaten hoorden dat pas eind vorige maand en zijn het er niet mee eens. Zij willen de verbalisant in de rechtszaal horen.

Hoofdverdachte Martien R. werd in september 2021 door de rechtbank veroordeeld tot zestien jaar cel voor het leiden van een crimineel familienetwerk dat handelde in wapens en drugs. Elf familieleden en twee anderen werden veroordeeld voor onder meer deelname aan de criminele organisatie en handel in verboden zaken.