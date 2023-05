Noodopvang asielzoekers Drachten blijft jaar langer open

Een noodopvang voor asielzoekers in het Friese Drachten blijft een jaar langer open. In het Fries Congrescentrum is sinds augustus vorig jaar plek voor 225 vluchtelingen. Die tijdelijke opvang wordt verlengd tot 1 september 2024, meldt de gemeente Smallingerland, waar Drachten onder valt.

Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland zegt donderdag in een verklaring dat omwonenden “weinig tot geen overlast” ondervinden van de crisisnoodopvang en dat er veel draagvlak is om de opvang langer open te houden. Verlenging is nodig omdat er nog altijd niet genoeg plekken in reguliere asielzoekerscentra zijn.

Het Gelderse Barneveld wil een nieuw asielzoekerscentrum laten bouwen, naast een nieuwbouwwijk aan de noordkant van de plaats. Het azc moet plek bieden aan 300 asielzoekers en in elk geval tien jaar lang beschikbaar zijn. De locatie moet eruit komen te zien als een woonwijk met rijtjeshuizen, en op den duur opgaan in de nieuwbouwwijk. Donderdag worden omwonenden bijgepraat, en die informatie-avond is helemaal vol. Er zijn geen plekken meer beschikbaar, meldt de gemeente.

Vanwege het tekort aan plekken voor asielzoekers wordt in het hele land gewerkt aan nieuwe opvangplekken. Zo wordt het oude asielzoekerscentrum in Zeewolde heropend. Dat was in 2018 gesloten. Op het complex kunnen maximaal 600 asielzoekers verblijven. Kamp Zeist is klaargemaakt voor de opvang van ongeveer 400 asielzoekers. Negen gemeenten in Kennemerland (Haarlem en omstreken) hebben samen veertien locaties op het oog om in totaal ongeveer 2100 asielzoekers op te vangen. Ook komen er mogelijk asielzoekerscentra in Dordrecht (500), Leeuwarden (450), Heerenveen (450) en Barneveld (300). In Alkmaar zou een centrale opvang voor 250 mensen moeten komen, maar daarover is de coalitie gevallen. Een gepland asielzoekerscentrum in het Noord-Hollandse Nederhorst den Berg ging niet door vanwege onrust onder de inwoners.

Daarnaast komen er nog altijd tijdelijke locaties bij, waar asielzoekers kunnen blijven tot het tekort is opgelost. Zo kunnen tot 300 asielzoekers maximaal een jaar terecht op een locatie in de buurt van het stadion van Fortuna Sittard. In Harlingen is een riviercruiseschip langer beschikbaar, tot eind dit jaar, voor maximaal 170 vluchtelingen.