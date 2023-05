Oproep Dierenbescherming voor steun wet aanpak dierenmishandeling

De Dierenbescherming roept de leden van de Tweede Kamer op een nieuwe wet te steunen waarmee ernstige dierenmishandeling aangepakt wordt. De organisatie doet dat donderdag via het plaatsen van een open brief in De Telegraaf.

“Decennialang pleiten wij nu al voor een gepaste straf voor mensen die onaanvaardbaar dierenleed veroorzaken: een onvoorwaardelijk en onherroepelijk verbod om nog langer dieren te mogen houden. Na jarenlang aarzelen en touwtrekken lijken veel politici nu eindelijk bereid een prima wetsvoorstel te omarmen (Kamerstuk 35892, Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing). U ook?”, staat in de oproep.

De Dierenbescherming spreekt van “een historische beslissing” in “de geschiedenis van de Dierenbescherming” waarvoor de Kamer staat. En wijst op de straffen die dierenbeulen na goedkeuring van de wet opgelegd kunnen worden. “Tot twintig jaar voor straf geen dieren meer voor dierenbeulen. Schaffen ze opnieuw dieren aan, dan kunnen bevoegde inspecteurs ze meteen weer weghalen. Fantastisch!”

De organisatie zegt meer dan eens naar de Kamer te zijn gekomen om uit te leggen waarom de nieuwe wet zo belangrijk is. “Maar nu bent u aan zet: met een eenvoudig “ja” kan de politiek enorm veel betekenen voor talloze dieren die anders in de knel komen. Mogen ze op u rekenen?”