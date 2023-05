Partij Haagse oud-wethouder De Mos wil dat minister ingrijpt

De partij van de Haagse oud-wethouder Richard de Mos wil dat justitieminister Dilan Yeşilgöz ingrijpt en de corruptiezaak tegen hem stillegt. De Mos werd onlangs vrijgesproken, maar het Openbaar Ministerie is daartegen in beroep gegaan.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos komt samen met de Haagse PVV met een motie. Die wordt donderdag ingediend tijdens een speciale, ingelaste vergadering van de gemeenteraad. In de tekst van de motie staat dat de gemeenteraad wil dat de Haagse burgemeester Jan van Zanen er bij Yeşilgöz op aandringt “gebruikt te maken van haar aanwijzingsbevoegdheid”. Ze zou het OM moeten opdragen om te stoppen met de zaak tegen De Mos. In een tweede voorgestelde motie vragen Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de PVV aan het OM om de zaak te sluiten.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is de grootste partij in Den Haag. Partijleider De Mos was van 2018 tot 2019 wethouder in de stad, net als partijgenoot Rachid Guernaoui. Het Openbaar Ministerie dacht dat ze bevriende ondernemers hebben geholpen in ruil voor donaties aan de partij. De Rijksrecherche doorzocht eind 2019 daarom hun kantoren en woningen, en de partij werd uit de coalitie gezet. Begin dit jaar kwam de zaak voor de rechter. De Mos en Guernaoui werden volledig vrijgesproken van betrokkenheid bij corruptie, net als alle andere verdachten. Het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan om te voorkomen dat de termijn daarvoor verloopt, maar weet nog niet of het de vrijspraken echt aanvecht.