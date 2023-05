Premier Mark Rutte heeft open gesprek met Chinese vicepresident

Premier Mark Rutte en de Chinese vicepresident Han Zheng hebben een “open” gesprek met elkaar gevoerd. “Nederland hecht belang aan een goede relatie met China”, twitterde Rutte na het bezoek van de vicepresident dat vooral een ceremoniĆ«le functie is.

Er was vooraf aangekondigd dat er zou worden gesproken over onder meer handel en samenwerking op gebied van klimaat en water. De economische verwevenheid met China wordt steeds groter, bleek vorig jaar nog uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Kamer is de afgelopen jaren veel kritischer geworden op China. Dat is onder meer het gevolg van mensenrechtenschendingen in Xinjiang en de Chinese houding tegenover Taiwan. Voorafgaand aan het gesprek tussen Rutte en Han Zheng riepen D66 en GroenLinks de premier op ook mensenrechten en Taiwan aan de orde te stellen.