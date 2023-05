Door een landelijke storing blijven de spitsstroken voorlopig dicht. Rijkswaterstaat meldt dat er een probleem is met de camera’s, waardoor de stroken niet goed in de gaten gehouden kunnen worden. Het is niet veilig ze te openen en ze blijven dus dicht.

Volgens de ANWB gaat het onder meer om de A1, de A7, de A9, de A10 en de A50.

Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing.