Acute zorg wordt vanaf 2025 vanuit regio gecoördineerd

Patiënten die acute zorg nodig hebben, worden vanaf 2025 vanuit een regionaal zorgcoördinatiecentrum zo snel mogelijk naar de juiste zorg geleid. In dat centrum zitten verschillende zorgaanbieders die dit samen gaan regelen, zo heeft zorgminister Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer laten weten. In 2025 moet er in elke acute-zorgregio zo’n centrum zijn.

Buiten kantooruren kunnen patiënten met niet levensbedreigende, maar wel acute-zorgvragen, op dit centrale punt terecht. Zorgverleners hebben via datzelfde zorgcoördinatiecentrum (zcc) actuele informatie over beschikbare zorgcapaciteit en bedden.

In het zcc werken verschillende disciplines samen om de urgentie van een hulpvraag vast te stellen als ook de benodigde zorg. Dat kan een verwijzing naar een huisartsenpost zijn of naar de acute ggz, maar ook zorg thuis via de inzet van een wijkverpleegkundige of digitale hulpmiddelen.

“Zorgcoördinatie is een belangrijk middel om de druk op de acute zorg te verminderen”, zegt Kuipers. “Patiënten komen meteen terecht op de juiste plek en bij de juiste zorgverlener en zorgverleners zijn minder tijd kwijt aan het zoeken van een goede plek voor hun patiënten.”

“De druk op de acute zorg kan worden verminderd, beter worden gespreid en de capaciteit beter benut”, schrijft Kuipers aan de Kamer. “Zorgcoördinatie levert daarmee een bijdrage aan het houdbaar maken van de zorg als geheel.”

De toegankelijkheid van de zorg wordt verbeterd door de zorgcoördinatie, verwacht Kuipers. “De drukte in de acute zorg is niet van vandaag of gisteren en zal alleen maar groter worden.” Het gaat daarbij niet alleen over de ambulancezorg of de spoedeisende hulp van een ziekenhuis, “maar juist ook over de gehele keten van acute zorg, waaronder onder andere de acute ggz, de geboortezorg en de zorg voor kwetsbare ouderen.”

Uit tien pilots blijkt dat zorgcoördinatiecentra een meerwaarde hebben voor de toegankelijkheid van acute zorg, zegt Kuipers. “Zo bleek in een regio dat meer dan de helft van de mensen die 112 belden met een zorg gerelateerde vraag, beter elders geholpen hadden kunnen worden.”

Kuipers heeft met zijn besluit het advies overgenomen van een groot aantal betrokken partijen in de acute zorg, zoals Ambulancezorg Nederland (AZN) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).