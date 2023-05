Advocaat Inez Weski niet langer in beperking

De beperkingen rond de arrestatie van advocaat Inez Weski zijn opgeheven, maar zowel het Openbaar Ministerie als haar advocaat Rob Baumgardt kunnen geen nadere informatie delen. Weski werd 21 april opgepakt en zit sindsdien in voorarrest. Tot deze week zat zij in beperkingen, dat wil zeggen dat ze alleen met haar advocaat contact mocht hebben en niet met de buitenwereld. Dat is nu opgeheven.

Weski (68) wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van haar inmiddels ex-cliƫnt Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met diens contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.

Op 4 mei werd haar hechtenis door de raadkamer van de rechtbank Rotterdam met dertig dagen verlengd.