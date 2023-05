FC Groningen dreigt met aangifte tegen ‘onderzoeksjournalist’

FC Groningen dreigt met aangifte tegen een journalist die voor het duel met Ajax van komende zondag een persoon met een stadionverbod wil binnenloodsen in Euroborg. De mediavertegenwoordiger is van plan om zo aan te tonen dat het mogelijk is om ondanks een stadionverbod naar een wedstrijd te gaan, meldt de club.

FC Groningen vraagt zich op de website af “of het moedwillig omzeilen van opgelegde maatregelen het algemeen belang dient en/of kan worden geschaard onder de categorie ‘onderzoeksjournalistiek”.

“FC Groningen stelt alles in het werk om personen met stadionverboden buiten de deur te houden”, verklaart de club. “De club roept de journalist op af te zien van zijn plan omdat het niet bijdraagt aan de oplossing van de problematiek rondom de handhaving van stadionverboden. Door het moedwillig naar binnen brengen van deze persoon wordt een ongewenst signaal afgegeven.”

De journalist zou zich volgens FC Groningen mogelijk schuldig maken aan een strafbaar feit. “Het negeren van een stadionverbod, maar ook de uitlokking daarvan, is strafbaar”, aldus de club, die al melding van het plan heeft gemaakt bij de politie en de KNVB.

FC Groningen, dat dit seizoen na 23 jaar is gedegradeerd uit de Eredivisie, kampt dit jaar met veel overlast door supporters. Zo werd onder meer de wedstrijd tegen NEC definitief gestaakt nadat een grensrechter was geraakt door een beker bier, kwamen fans het veld op tijdens het duel met SC Cambuur en kreeg verdediger Jetro Willems een klap van een eigen supporter.