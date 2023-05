Gemengde reacties op uitspraken inspecteur over Nederlands

Uit het onderwijs klinken gemengde reacties op uitspraken van de inspecteur-generaal Alida Oppers bij de Inspectie van het Onderwijs over het vak Nederlands. Zij vindt dat leerlingen op de middelbare school en mbo-studenten geen diploma meer zouden moeten krijgen wanneer ze een onvoldoende halen voor het vak Nederlands, zei ze tegen het AD.

De MBO Raad steunt de oproep om een voldoende voor Nederlands in het voortgezet onderwijs te verplichten. “De inspectie constateert terecht dat met een te laag taalniveau instromen in het mbo tot problemen in de keten leidt”, zegt een woordvoerster. Op het mbo moeten dan vervolgens achterstanden “worden bijgespijkerd om op een bepaald niveau te komen”, terwijl het mbo er niet is voor zulke algemene vorming, maar om studenten een beroep te leren. “We doen er alles aan om taalbeheersing op niveau te brengen, maar de kern van de opleiding is het beroep.”

Een verplichte voldoende doorvoeren voor de examens op het mbo is dan ook “op dit moment niet realistisch”. Zo’n eis kan studenten alleen maar demotiveren. “We kunnen de student niet straffen voor wat hij niet heeft geleerd.” De MBO Raad noemt een voldoende eisen “op termijn voorstelbaar”, als het niveau in de rest van het onderwijs omhooggaat.

Het voortgezet onderwijs zelf is juist kritisch op Oppers’ uitspraken over de examinering op middelbare scholen. “Onze prioriteit ligt bij verbetering van de aard en inhoud van het examen Nederlands”, zegt een woordvoerder van de VO-raad. “Van docenten Nederlands horen wij dat dit examen op dit moment geen goed inzicht geeft in wat een leerling daadwerkelijk kan en nodig heeft.” Het examen is vooral gericht op tekstbegrip, licht de woordvoerder toe, terwijl de beheersing van Nederlands over meer gaat. Hij noemt de oproep van Oppers dus “niet zo zinnig”, want “je moet eerst zorgen dat je op een goede manier het vak geeft en examineert. De leerling moet niet de dupe worden.”

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vindt het idee van Oppers “te ver gaan”. “Iedereen kan weleens een mindere dag hebben”, legt voorzitter Janouke van Meerveld uit. Als het toevallig die dag verkeerd gaat, “kom je op een 4,8 uit en als je dat dan net kunt compenseren kan dat fijn zijn.” Het LAKS erkent dat het niveau van het Nederlands van middelbare scholieren omhoog moet, maar wijst daarvoor naar de leskwaliteit. Die zal volgens Van Meerveld niet omhooggaan als er meer leerlingen blijven zitten vanwege een onvoldoende, waardoor klassen alleen maar voller worden en er minder ruimte over blijft voor maatwerk.