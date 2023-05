LTO teleurgesteld over onderzoek naar emissiearme stallen

Het is “zeer teleurstellend” dat de effectiviteit van emissiearme stallen tegenvalt in de praktijk, zegt Trienke Elshof van boeren- en tuindersorganisatie LTO. Donderdagavond lekte een conceptversie van een onderzoek naar innovatieve maatregelen voor stikstofreductie uit. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit (WUR) zijn daarin kritisch over in hoeverre ‘emissiearme’ stalvloeren werken.

Volgens LTO hebben boeren juist “te goeder trouw ge├»nvesteerd in emissiearme systemen die door de overheid erkend zijn”. Elshof: “Nu moet het kabinet de stap zetten om de stikstofuitstoot daadwerkelijk op bedrijfsniveau te gaan meten en daar in het beleid op te sturen: meten is weten.”

De boerenorganisatie vindt dat de overheid het beleid veel meer moet afstemmen op de behoeften van specifieke agrarische bedrijven, in plaats van algemene voorschriften voor alle boeren. Ook stelt Elshof dat innovatie “onmisbaar” is om de stikstofdoelen te halen. “Het past in het palet van keuzemogelijkheden voor een boer om te innoveren, extensiveren, omschakelen, verplaatsen of te stoppen.”